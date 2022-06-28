حوادث
النصب بشركة بناء وهمية
سحب شيكات مزورة وعمليات تحويل مشبوهة بين أشخاص لا تربطهم علاقات تجارية تعرضت شركات بيع سيارات للنصب، من قبل شبكة تضم أشخاصا ذاتيين وشركات بشيكات مزورة. وأفادت مصادر «الصباح» أن إحدى الشركات اكتشفت عمليات سحب على حسابات، بواسطة شيكات صادرة باسمها دون علمها، ما دفعها إلى استفسار المؤسسة البنكية التيأكمل القراءة »
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