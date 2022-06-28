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“العربية” أطلقت “العربية المغرب”، شركة الطيران منخفض التكلفة، خدمة تسجيل السفر عبر الأنترنت، التي تمكن المسافرين عبر خطوطها، من إتمام إجراءات سفرهم عن طريق الموقع الرسمي للشركة، أو من خلال التطبيق المحمول على الهواتف الذكية. وتسمح هذه الخدمة للمسافرين من تسجيل سفرهم قبل 48 ساعة ولغاية 4 ساعات من موعدأكمل القراءة »
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