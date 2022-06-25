كوفيد-19 : 3235 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 3235 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1727 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و534 ألف و571 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و337 ألفا و645 شخصا، مقابل 24 مليونا و853 ألفا و101 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و202 ألفا و461 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و167 ألفا و694 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (1358)، والرباط سلا القنيطرة (729)، وفاس مكناس (409)، وطنجة تطوان الحسيمة (226)، ومراكش اسفي (222)، وسوس ماسة (131)، وبني ملال خنيفرة (44)، ودرعة تافيلالت (43)، والشرق (30)، والداخلة وادي الذهب (15)، والعيون الساقية الحمراء (15)، وكلميم وادنون (13).

وأضاف المصدر ذاته أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة الدار البيضاء سطات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 18 ألف و669 حالة، في حين تم تسجيل 21 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 104 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2 في المائة.