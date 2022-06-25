فيديو.. حملة تنظيف مقبرة سيدي المنظري بتطوان تتواصل

بعد أن انطلقت بتزامن مع الشهر الفضيل، شهر رمضان الماضي، تواصلت حملة التنظيف التي تستهدف مقبرة سيدي المنظري بتطوان، حيث عاد عمال الإنعاش الوطني بتعليمات من عامل إقليم تطوان منذ بداية هذا الأسبوع إلى إتمام حملة نظافة هذه المقبرة، في خطوة لقيت الترحيب والاستحسان من طرف الكثيرين.

وهكذا وبعد حوالي أسبوع من العمل الذي ركز فيه عمال الإنعاش الوطني على تنظيف الممرات والقبور من بقايا الأعشاب الطفيلية التي غزتها، والتي غالبا ما تكون سببا في انتشار وتكاثر بعض الزواحف والحشرات، اختتمت اليوم السبت 25 يونيو الجاري، الحملة التي انطلقت بداية الأسبوع، والتي ساهمت في القضاء على الكثير بقايا الأعشاب والنباتات، وكذا بعض العوالق من الأزبال التي تخلفها بعض التصرفات غير المسؤولة للزائرين.

يذكر أن مقبرة سيدي المنظري بتطوان تعتبر مدفنا لعدد من الأولياء الصالحين ورجالات العلم والسياسية من قبيل الفقيه والمؤرخ محمد داود، والزعيم عبد الخالق الطريس وأبو الحسن علي المنظري مؤسس تطوان والكاتب المثقف محمد الخطيب والشاعر والأديب مفضل أفيلال والإعلامي المهدي بنونة مؤسس وكالة المغرب العربي للأنباء والشاعر المغربي الكبير محمد الحلوي.

يوسف الجوهري (تطوان)