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اتجار بالبشر بمحلات “سبا” بفاس
شبكة استعملت طرقا مختلفة للاستقطاب واستأجرت فتيات لتلبية رغبات الزبناء تخفي أسوار وأبواب مراكز التدليك وحمامات «السبا»، حقيقة ما يقع بها من أفعال. وتحول الكثير منها إلى مواخير «خفية» لتقديم خدمات جنسية والاتجار في أجساد فتيات حكمت عليهن «ظروف» للقبول بافتراس شرفهن مقابل مال يحتجنه، وأخريات اخترن الوسيلة طواعية ودونأكمل القراءة »
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