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اذاعة وتلفزيون

صدقي وحساب مزيف

منذ 16 ثانية
  عبرت الممثلة هدى صدقي عن غضبها وهددت باللجوء إلى القضاء، بسبب صفحة مزيفة تحمل اسمها وصورتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وبثت هدى صدقي فيديو على قناتها الرسمية على “يوتوب” تحذر فيه منتحلي صفتها، الذين تحدثت إليهم برسالة شديدة اللهجة، مؤكدة أنه إذا لم يتم التوقف عن ذلك ستلجأ إلىأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية




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