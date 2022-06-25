اذاعة وتلفزيون
أفلام مدبلجة على “ديزني بلس”
اقترحت منصة “ديزني بلس” على مشاهديها، بعد انطلاق عملها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عددا كبيرا من المسلسلات والأفلام العالمية. وذكرت المنصة أن الأعمال الفنية التي ستطرح للمستخدم العربي، ستتجاوز أكثر من 1200 فيلم و1000 مسلسل، و100 فيلم أصلي حصري في اليوم الأول، بالإضافة إلى أعمال شركة “ديزني” من عالمأكمل القراءة »
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