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الرياضة

الكمين الجزائري يعيد الوفد الإعلامي

منذ دقيقتين
اللجنة الأولمبية أعادته إلى أرض الوطن خوفا من تهم مفبركة اضطرت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية إلى إعادة الوفد الإعلامي المغربي إلى أرض الوطن، مساء أول أمس (الخميس)، بعد أن شعرت بوجود مؤامرة في الخفاء من السلطات الجزائرية، وخوفا على الصحافيين من ملاحقتهم بتهم مفبركة من نظام العسكر. وعلمت “الصباح”، أنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين




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