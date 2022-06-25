الرياضة
رسالة رياضية: الوداد
حسم الوداد لقب عصبة الأبطال الإفريقية، ويقترب من نيل البطولة الوطنية، ويواصل المنافسة على كأس العرش. ورغم أزمة اللاعبين التي تضرب الكرة المغربية، نجح الوداد في إمداد المنتخب المحلي، والمنتخب الأول، بلاعبين، مثل يحيى جبران وأحمد رضا التاكناوتي ويحيى عطية الله وعبد الله حيمود وأيوب العملود وغيره، فماهي الوصفة التيأكمل القراءة »
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