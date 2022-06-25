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الرياضة

البطولة… سيناريوهات الأمتار الأخيرة

منذ دقيقتين
4 نقاط تفصل الوداد عن اللقب 22 والرجاء يضمن العصبة وصراع الـ «كاف» والنزول يشتعل تظهر مجموعة من السيناريوهات، للدورات الثلاث المتبقية، سترسم حصيلة موسم شاق وطويل، جراء اضطراب البرمجة، وسوء تدبير الظروف الاستثنائية، الناجمة عن فيروس كورونا، والتزامات الأندية والمنتخبات. وعرفت البطولة توقفات بين حين وآخر لفسح المجال لمشاركةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين




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