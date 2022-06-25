الرياضة
النزاعات سلاح الجامعة في “الميركاطو”
الفيلالي: لن نسمح لأي فريق بالانتداب إلا بعد البت في ملفه طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم معظم أندية القسمين الأول والثاني بتصفية نزاعاتها مع اللاعبين والمدربين، قبل إبرام صفقات جديدة خلال مرحلة الانتقالات الصيفية. وعلمت “الصباح” أن الجامعة دعت الأندية إلى الإدلاء ببيانات مفصلة حول عدد النزاعات لديها مرفوقةأكمل القراءة »
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