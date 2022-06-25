الرياضة
“كراطة” في الأفق بالرجاء
مدربان مؤقتا يخلفان الطاوسي بالرجاء وغضبة البدراوي تطيح بلاعبين علمت «الصباح» أن الهزيمة أمام أولمبيك آسفي أغضبت عزيز البدراوي، رئيس الرجاء، الذي وعد بإحداث تغييرات جذرية على الفريق. وبات من شبه المؤكد رحيل لاعبين، في مقدمتهم الأجانب الذين لم يقدموا الإضافة، ولا يشاركون في المباريات، مثل كاديما كابانغو وبيني باديبانغا،أكمل القراءة »
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