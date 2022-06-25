الرياضة
أسود القاعة بنصف نهائي البطولة العربية
تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، إلى نصف نهاية البطولة العربية، المقامة حاليا بالسعودية، بعد تفوقه أمس (الجمعة)، على ليبيا، بثلاثة أهداف لصفر. وعانى الأسود قبل تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بحكم الدفاع القوي لليبيين، الذين عجزوا عن مجاراة إيقاع المنتخب الوطني، رغم استماتتهم على مرماهم.أكمل القراءة »
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