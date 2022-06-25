الرياضة
الوداد مكتمل الصفوف أمام الجديدة
يستعيد الحسوني وعطية الله وتسومو والركراكي يدعو إلى التركيز يستضيف الوداد متصدر ترتيب البطولة، اليوم (السبت)، بملعب محمد الخامس، بداية من الثامنة والنصف، الدفاع الجديدي، صاحب المركز العاشر برصيد 32 نقطة، في مباراة قد يعلن فيها فائزا باللقب. وينتظر أن تجرى المباراة بشبابيك مغلقة، بالنظر إلى إقبال الجماهير الودادية، علىأكمل القراءة »
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