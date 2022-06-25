الرياضة
أونجي يدخل سباق داري
تنافس ودادي رجاوي حول البحيري دخل أونجي الفرنسي سباق التنافس على خدمات المدافع الودادي، أشرف داري. وعلمت “الصباح”، من مصادر متطابقة أن أونجي تقدم بعرض رسمي للوداد، للاستفادة من داري في الميركاتو الصيفي المقبل، غير أن الفريق البيضاوي، يتريث في اتخاذ القرار، بالنظر إلى العروض الكثيرة التي توصل بها لاعبه،أكمل القراءة »
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