وطنية
الرميد يكشف أسرار مركب العدالة
وزير العدل الأسبق اعتبر أن الأمر تبذير للمال العام والدولة في حاجة إلى صيانة أموالها من العبث نقطة تحسب لمصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، بشأن ما عبر عنه على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، في موضوع إحداث مركب للعدالة بالبيضاء. فالوزير الأسبق الذي خبر الموضوع عن قرب، أكد أن المشروعأكمل القراءة »
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