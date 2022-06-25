ملف الصباح
واجهة للسياحة الجنسية بأكادير
احتلت محلات “السبا والماساج” عددا من أزقة وأحياء أكادير، سواء بالشريط السياحي، أو الأحياء الراقية، مثل أحياء ” الشرف” و”تدارت” والنجاح، أو التجمعات السكنية “الشعبية”، “الباطوار” و”إحشاش” وغيرها من الأحياء التي قدرت بعض المصادر عدد المحلات بها بالعشرات. وأجمع كل من التقت بهم”الصباح”على أن ما يسمى مراكز التدليك، أو التجميل،أكمل القراءة »
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