وطنية
المهاجري: المغرب المنسي خارج التنمية
انتفض هشام المهاجري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، بسبب استمرار سياسة تهميش مدن وقرى المغرب العميق، وتركها لمصيرها المجهول، وقال إنه «في جهات معينة، مثل درعة تافيلالت، وأقاليمها الشاسعة، لا توجد حقوق للنساء ولا حقوق للرجال»، وأن القاسم المشترك بين الجميع هو «ضرب تمارة» للبحث عن وسائل لتلبية حاجيات الأسر التيأكمل القراءة »
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