وطنية
غسيل تجمعيي البيضاء بالفيديو
لم تعد الصراعات الداخلية والتقاطبات بالتجمع الوطني للأحرار بالبيضاء حبيسة الاجتماعات واللقاءات وتجمعات المقاهي والفنادق، بل خرجت إلى العلن، صورة وصوتا، حين انبرى نائب برلماني وعضو مجلس المدينة إلى تسجيل فيديو تجاوزت مدته نصف ساعة، «قال فيه كل شيء». ففي تطور مفاجئ، طلع محمد حدادي، رئيس مقاطعة سيدي عثمان وأحدأكمل القراءة »
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