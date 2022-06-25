الرياضة
10 دراهم لمشاهدة “مباراة الموسم” بآسفي
خفضت اللجنة التنظيمية بأولمبيك آسفي سعر تذاكر مباراة فريقها أمام اتحاد طنجة إلى عشرة دراهم لضمان حضور الجماهير في هذه المباراة، التي تنطلق في السادسة مساء اليوم (السبت) بملعب المسيرة الخضراء بآسفي لحساب الدورة 28 من بطولة القسم الأول. وكشفت إدارة الفريق العبدي في بلاغ لها أنها حددت ثمن التذاكرأكمل القراءة »
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