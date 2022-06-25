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الرياضة

الجيش يسقط في فخ “الماص”

منذ 20 ثانية
احتفظ بمركزه الثالث بعد التعادل وفاندربروك يحذر من الفتح أضاع الجيش الملكي فرصة توسيع الفارق عن ملاحقيه، عقب التعادل أمام المغرب الفاسي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما بملعب البشير بالمحمدية، لحساب الدورة 27 من منافسات البطولة. وكان الفريق العسكري يأمل في استغلال عامل الاستقبال بالمحمدية، لهزم مطارده المباشر المغربأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية




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