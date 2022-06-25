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أساليب إلكترونية لاستدراج هواة الجنس
“عرض السخاوة لمساجات تشرف عليها سيدات محترفات”، “للراغبين في الاسترخاء ونسيان تعب الحياة اليومية مرحبا بكم في خدمات للتدليك”، “اللي بغى ادير حمام بالشوكولاته+ مساج رائع مرحبا بيه وبثمن مناسب”….”باك حمام ومساج رويال بثمن جد مناسب”، من بين العروض التي أصبح يتم تداولها بشكل ملفت في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.أكمل القراءة »
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