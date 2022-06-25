fbpx
ملف الصباح

الستاتية في أغنية وطنية

منذ 47 ثانية
تنشغل حاليا الفنانة الشعبية الستاتية بالتحضير لعمل غنائي جديد يحمل عنوان “توحشتك يا بلادي”، وهو عمل ذو طابع وطني. واختارت الستاتية أداء الأغنية الجديدة على إيقاعات الموسيقى الشعبية، وذلك في تجربة جديدة سيكون جمهورها على موعد مع متابعتها خلال الأيام القليلة المقبلة. وتعاونت الستاتية في “توحشتك يا بلادي”، التي ستطرحهاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 47 ثانية




زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة