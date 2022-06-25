ملف الصباح
الستاتية في أغنية وطنية
تنشغل حاليا الفنانة الشعبية الستاتية بالتحضير لعمل غنائي جديد يحمل عنوان “توحشتك يا بلادي”، وهو عمل ذو طابع وطني. واختارت الستاتية أداء الأغنية الجديدة على إيقاعات الموسيقى الشعبية، وذلك في تجربة جديدة سيكون جمهورها على موعد مع متابعتها خلال الأيام القليلة المقبلة. وتعاونت الستاتية في “توحشتك يا بلادي”، التي ستطرحهاأكمل القراءة »
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