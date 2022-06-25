حوادث
اعتقال مفتش شرطة سرق “بورطابل”
طلب من صاحب محل معاينته لشرائه ففر صوب وجهة مجهولة صدمة كبيرة عمت عناصر شرطة مولاي رشيد بالبيضاء، لحظة إيقاف مشتبه في سرقته هاتفا محمولا من النوع الرفيع، إذ تبين بعد التحقق من هويته أنه مفتش شرطة يعمل بمنطقة أمنية بالبيضاء. وأحيل الموقوف، أول أمس (الخميس)، في حالة اعتقال علىأكمل القراءة »
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