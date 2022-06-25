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مجتمع

أوضاع مأساوية لبحارة أعالي البحار

منذ 26 ثانية
يعيش الآلاف من بحارة الصيد بأعالي البحار ظروفا اجتماعية صعبة بسبب الأزمة التي يتخبط فيها القطاع، منذ أشهر، نتيجة توالي فترات العطالة، على خلفية قرار وزارة الصيد البحري فرض راحة بيولوجية قد تمتد أشهرا أخرى، لأسباب متعددة. ووجد الآلاف من البحارة العاملين على ظهر بواخر الصيد بأعالي البحار أنفسهم فيأكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية




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