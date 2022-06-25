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مجتمع

حملة طبية سعودية لمرضى الغدة الدرقية

منذ 28 ثانية
انطلقت، أخيرا، حملة طبية تطوعية للجراحات المتخصصة بقلعة السراغنة وبني ملال لفائدة مرضى الغدة الدرقية، تحت إشراف مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وشارك في الحملة، التي أشرفت عليها سفارة المملكة العربية السعودية في الرباط، 12 طبيبا وتستهدف إجراء 120 عملية جراحية للغدة الدرقية لمغاربة من ذوي الدخل المحدود، الذين لاأكمل القراءة »


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منذ 28 ثانية




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