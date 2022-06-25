الصباح الفني
القصـري ينقـل الصويـرة إلـى الربـاط
غير لمعلم حميد القصري، خلال حفل افتتاح الجولة الأخيرة من مهرجان “كناوة” بالرباط، مساء أول أمس (الخميس)، “عادات” مسرح محمد الخامس وأدخل إليه “الملوك”، بعدما نجح في تكسير هدوء المكان بفقراته الغنائية الكناوية. ونقل القصري، أجواء صويرة خلال احتضانها فعاليات مهرجان “كناوة” إلى داخل المسرح بالعاصمة الإدارية للمملكة نسبيا، فغطتأكمل القراءة »
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