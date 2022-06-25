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الصباح الفني

لمجرد يتعاون مع أمير

منذ 7 دقائق
كشف المغني إيهاب أمير، بعض تفاصيل تعاونه مع الفنان سعد لمجرد. وقال أمير في تصريحات لبرنامج “إيتي بالعربي”، إنه يشتغل في الوقت الراهن على أغنية جديدة، تعتبر أول تعاون بينه وبين لمجرد، مؤكدا أنه أشرف على كتابة كلماتها وتلحينها أيضا. وأوضح إيهاب أن لمجرد استمع للصيغة الأولية للأغنية، وأعجب بها،أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق




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