الصباح الفني
لمجرد يتعاون مع أمير
كشف المغني إيهاب أمير، بعض تفاصيل تعاونه مع الفنان سعد لمجرد. وقال أمير في تصريحات لبرنامج “إيتي بالعربي”، إنه يشتغل في الوقت الراهن على أغنية جديدة، تعتبر أول تعاون بينه وبين لمجرد، مؤكدا أنه أشرف على كتابة كلماتها وتلحينها أيضا. وأوضح إيهاب أن لمجرد استمع للصيغة الأولية للأغنية، وأعجب بها،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا