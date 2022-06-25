ملف الصباح
مواقـع الرفيقـات
شبكات تعتمد على إعلانات إلكترونية مغرية لاستقطاب الزبائن لم يعد التدليك الجنسي، مقتصرا على بعض المغربيات اللائي امتهن هذه الحرفة سرا تحت قناع “الطب الناعم”، بل تعدى الأمر ذلك إلى دخول أجانب على خط الاستقطاب عبر مواقع إلكترونية تحمل إعلانات تشير إلى مختلف الخدمات التي يقدمنها، وأرقام الهاتف للتواصل. وتتخذأكمل القراءة »
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