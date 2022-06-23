أســــــرة
الشخصيات المغرورة… المعاناة
مدربو التنمية الذاتية يقدمون نصائح للتعامل معها يواجه كثير من الأشخاص وجود شخصيات مغرورة في محيطهم سواء أصدقاء، أو شريك حياة أو فرد من العائلة، والذي يعتبر التعامل معهم أمرا صعبا. ويقول مدربو التنمية الذاتية إن من مميزات الشخصية المغرورة أنها متكبرة ومتسلطة ودائما ما تفكر في نفسها فقط ولاأكمل القراءة »
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