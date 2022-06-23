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أســــــرة

الشخصيات المغرورة… المعاناة

منذ 9 دقائق
Young couple at the street having a quarrel and one of them shouting to the other
مدربو التنمية الذاتية يقدمون نصائح للتعامل معها يواجه كثير من الأشخاص وجود شخصيات مغرورة في محيطهم سواء أصدقاء، أو شريك حياة أو فرد من العائلة، والذي يعتبر التعامل معهم أمرا صعبا. ويقول مدربو التنمية الذاتية إن من مميزات الشخصية المغرورة أنها متكبرة ومتسلطة ودائما ما تفكر في نفسها فقط ولاأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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