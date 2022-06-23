fbpx
أســــــرة

نصائح

منذ 10 دقائق
< النرجسية تتميز النرجسية السريرية عند الأطفال بتضخم قيم الذات والعلاقات السطحية والهشاشة العاطفية ونقص التعاطف. وهو اضطراب في الشخصية يتميز بإحساس العظمة، وقد يكون من الصعب علاجه، وبالتالي ينبغي على الآباء الانتباه إلى عدة علامات، منها شعور الطفل بالعظمة، والمبالغة في أهمية الذات، والشعور بالتفوق على الآخرين وأنه يستحقأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة