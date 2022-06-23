أســــــرة
نصائح
< النرجسية تتميز النرجسية السريرية عند الأطفال بتضخم قيم الذات والعلاقات السطحية والهشاشة العاطفية ونقص التعاطف. وهو اضطراب في الشخصية يتميز بإحساس العظمة، وقد يكون من الصعب علاجه، وبالتالي ينبغي على الآباء الانتباه إلى عدة علامات، منها شعور الطفل بالعظمة، والمبالغة في أهمية الذات، والشعور بالتفوق على الآخرين وأنه يستحقأكمل القراءة »
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