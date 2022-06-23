الرياضة
160 مليونا تخفف أزمة آسفي
المجلس الإقليمي صادق على تخصيص منحة للفريق ينتظر أن تنتعش خزينة أولمبيك آسفي لكرة القدم بمنحة إضافية بقيمة 160 مليون سنتيم، في غضون الأيام القليلة المقبلة. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن المجلس الإقليمي لآسفي صادق على تخصيص منحة مالية بقيمة مائة مليون سنتيم لفائدة الفريق، من أجل مساعدته علىأكمل القراءة »
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