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الرياضة

اللبؤات يحافظن على ترتيبهن العالمي

منذ 15 دقيقة
المنتخب الوطني يحتل الرتبة الثامنة إفريقيا حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية على مركزه الـ 77 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمنتخبات السيدات، الصادر الأسبوع الماضي، برصيد 1320.92 نقطة. وعلى المستوى القاري احتلت اللبؤات المركز الثامن، خلف منتخبات نيجيريا (المركز الأول)، والكامرون وجنوب إفريقيا وغانا وكوت ديفوارأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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