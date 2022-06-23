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اذاعة وتلفزيون

عرض 20 فيلما بمهرجان فاس

منذ 11 دقيقة
انطلقت فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بفاس في دورته الثانية، التي تستمر إلى 26 يونيو الجاري في المركب الثقافي “الحرية” وفضاء ساحة أبي الجنود، بشراكة مع جهة فاس مكناس و جماعة فاس، وبتعاون مع المديرية الجهوية للثقافة وبدعم من المجلس الجهوي للسياحة والمركز السينمائي المغربي . وسيشهد المهرجان عرض 20 فيلماأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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