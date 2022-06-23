أســــــرة
نتائج الامتحانات السيئة… الأزمة
علوي أمراني نصح الآباء بتفادي توبيخ الابن أمام أقرانه قال مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح” إن نتائج الامتحانات المدرسية التي لا ترقى إلى توقعات الآباء ومستوى انتظاراتهم تثير أزمة داخل الأسرة تكون لها عدة انعكاسات أبرزها الجانب النفسي. وتختلف طريقة تعامل الآباء مع النتائجأكمل القراءة »
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