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الدراجة لمواجهة غلاء المحروقات
مبادرة لجمعيات شبابية بتارودانت تبرز أهميتها في اكتشاف المدينة كعادتها، تحرص جمعية “شباب الأطلس” وباقي جمعيات المجتمع المدني بتارودانت على تسخير أفكار ومبادرات غير مسبوقة في المنطقة والمدينة، وهذه المرة من خلال إطلاق النسخة الأولى من احتفالية الدراجة الهوائية تحت شعار : “لنحتفل بالدراجة الهوائية كعائلة». وحملت المبادرة شعار «لنحتفلأكمل القراءة »
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