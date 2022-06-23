وطنية
الجزولي يقوي صناعة الطيران مع “سافران”
عقد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أول أمس (الثلاثاء)، اجتماع عمل مع قادة شركة «سافران»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطيران والفضاء والدفاع. وعقد الاجتماع بحضور أوليفييه أندريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وفنسنت كارو، رئيس «سافران ناسيل»، وممثلي «سافران» بالمغرب. واعتبر الاجتماع فرصةأكمل القراءة »
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