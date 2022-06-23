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“الهاكا” تنتصر لـ”صافي سالينا”
حفظ شكاية ضده معتبرة أنه يندرج في خانة الأعمال التخييلية انتصرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، لصناع المسلسل “صافي سالينا” الذي يعرض على القناة الثانية “دوزيم”، إذ قررت حفظ شكاية تقدم بها حسن حمورو، من شبيبة العدالة والتنمية، يتهم من خلالها العمل بمخالفة قيم الجمهور وبخدش الحياء. وجاء فيأكمل القراءة »
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