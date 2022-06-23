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ملف الصباح

“دهن السير” لتسريع الخدمة

منذ 5 دقائق
مواطنون يعتبرون أن الإكراميات حق للموظف ويرفضون القطع معها لم يستطع المواطن المغربي، القطع مع ثقافة “القهيوة” في التعامل اليومي له خاصة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية التي أضحى بعض المرتشين يعتبرونها شيئا ضروريا ويدخل ضمن مقابل للخدمات التي يفترض أن يقدموها للمواطنين، في حين أن آخرين يعتبرون ان عدم دفعأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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