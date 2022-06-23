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حوادث

مجرد عادة

منذ 5 دقائق
3 أسئلة إلى * علي الشعباني < إن ما يعرف بـ”قهيوة” يقتصر على مبالغ بسيطة جدا واسمها يعكس ذلك، بينما الرشوة فيتعلق الأمر فيها بمبالغ كبيرة وتحويلات بنكية وتلاعب في المال العام. ويبقى الفرق بين الرشوة و”القهيوة” أن الأولى تضر باقتصاد البلاد وبالعديد من المصالح، أما الثانية يكون الهدف منهاأكمل القراءة »


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