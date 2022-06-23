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حوادث

40 سنة لشقيقين في جريمة عاشوراء

منذ 7 دقائق
المحكمة كيفت متابعتهما إلى ضرب وجرح مفضيين إلى موت دون نية إحداثه نطقت هيأة حكم بالغرفة الاستئنافية الابتدائية بالجديدة، على الساعة 11 ليلا من أول أمس (الثلاثاء)، بحكمها القاضي بحبس شقيقين «ج أ» البالغ من العمر 30 سنة و» ي. أ» البالغ 28 سنة، عشرين سنة لكل واحد منهما، بعدأكمل القراءة »


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