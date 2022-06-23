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ملف الصباح

“إكراميـة” لقضـاء مصلحـة

منذ 10 دقائق
مرتفقون يسلمونها عن طيب خاطر لتجنب طابور الانتظار والقطع مع الظاهرة مجرد شعارات مازال الفساد ينخر جسد مختلف الإدارات العمومية، جراء أزمة التواصل مع محيطها الخارجي، وطبيعتها البنيوية، وآلياتها التدبيرية ذات الطابع البيروقراطي والمركزية المفرطة. ورغم أن تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين شكل هدفا أساسيا، التزمت به الحكومات السابقة للقطع معأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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