ملف الصباح
وحيد… مول “قهيوة”
يخرج من منزله على الساعة التاسعة صباحا، فيقصد مقر عمله في إحدى الإدارات العمومية بالبيضاء. يصادف في الطريق عشرات الأشخاص، يرد التحية على البعض، ويتجاهل البعض الآخر، ويكمل طريقه. إنه “وحيد”، أحد الموظفين بإدارة عمومية، يقضي ساعات طويلة بالقرب من مقر عمله، لكن ليس في مكتبه. وإذا لم يدخل فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا