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وحيد… مول “قهيوة”

منذ 5 دقائق
يخرج من منزله على الساعة التاسعة صباحا، فيقصد مقر عمله في إحدى الإدارات العمومية بالبيضاء. يصادف في الطريق عشرات الأشخاص، يرد التحية على البعض، ويتجاهل البعض الآخر، ويكمل طريقه. إنه “وحيد”، أحد الموظفين بإدارة عمومية، يقضي ساعات طويلة بالقرب من مقر عمله، لكن ليس في مكتبه. وإذا لم يدخل فيأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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