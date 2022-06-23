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حوادث

“بيدوفيـل” يغتصـب ابنـة شقيقـه

منذ 5 دقائق
استدرجها إلى الخلاء قبل الاعتداء عليها واستنفار لوضع حد لفراره اهتزت جماعة أولاد امبارك إقليم بني ملال، أخيرا، على وقع فضيحة جنسية مدوية، تمثلت في اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات على يد بيدوفيل، لم يكن سوى عمها. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيهأكمل القراءة »


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