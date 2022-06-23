حوادث
“بيدوفيـل” يغتصـب ابنـة شقيقـه
استدرجها إلى الخلاء قبل الاعتداء عليها واستنفار لوضع حد لفراره اهتزت جماعة أولاد امبارك إقليم بني ملال، أخيرا، على وقع فضيحة جنسية مدوية، تمثلت في اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات على يد بيدوفيل، لم يكن سوى عمها. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا