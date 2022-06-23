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الفحفوحي… سفيرة السياحة الجبلية

منذ 12 دقيقة
أحدثت منتزها وسط الطبيعة بعد تجربة في تنظيم الرحلات ضمن مبادرة “أجي نسافرو من تاونات” خبرت التاوناتية نعيمة الفحفوحي سنوات في تنظيم الرحلات السياحية لمختلف ربوع الوطن. تجربة استثمرتها والمؤهلات السياحية لتاونات لإقامة مخيم سياحي متنقل وسط غابة يفرن المطلة على سد الساهلة والقريبة من المدينة، حظي أخيرا بزيارة عاملأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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