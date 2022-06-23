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حوادث

أموكان: ضربات استباقية لمحاربة الجريمة

منذ 6 دقائق
رئيس المنطقة الإقليمية لأمن الناظور كشف عن خارطة طريق العمل الأمني بالإقليم أكد إلياس أموكان، المراقب العام، رئيس المنطقة الإقليمية لأمن الناظور، أن الوضع الأمني بالمنطقة مستقر ومتحكم فيه، بفضل الإستراتيجية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، المتمثلة في حسن الارتفاق والوقاية والاستباق الأمني، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الجريمةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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