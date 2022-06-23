أخبار الصباح
أخبار الصباح
< إسرائيل علمت «الصباح» أن العميد «ران كوخاف»، المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، سيقوم بزيارة إلى المغرب، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وذكرت مصادر «الصباح» أن المسؤول العسكري سيلتقي مسؤولين كبارا خلال هذه الزيارة، التي يتبعها توقيع العديد من الاتفاقيات العسكرية الهامة بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة، بعد الزيارة «التاريخية»أكمل القراءة »
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