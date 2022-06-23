fbpx
أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 6 دقائق
< إسرائيل علمت «الصباح» أن العميد «ران كوخاف»، المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، سيقوم بزيارة إلى المغرب، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وذكرت مصادر «الصباح» أن المسؤول العسكري سيلتقي مسؤولين كبارا خلال هذه الزيارة، التي يتبعها توقيع العديد من الاتفاقيات العسكرية الهامة بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة، بعد الزيارة «التاريخية»أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة