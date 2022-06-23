fbpx
ملف الصباح

“قهيـوة”… رشـوة حـلال

منذ 4 دقائق
يعتبرها بعض الموظفين هدية مستحقة وآخرون حقا مكتسبا والإدمان عليها مُهلكة تقع الأوراق المالية التي يحصل عليها الموظف بعد إنجاز مهمة إدارية، في منزلة بين الحلال والحرام، أو بين الفعل الذي لا يعاقب عليه القانون، أو رشوة مقنعة تستجوب المتابعة في حالة تلبس. يطلق عليها البعض اسم “قهيوة”، نظرا لقيمتهاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة