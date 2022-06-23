ملف الصباح
“قهيـوة”… رشـوة حـلال
يعتبرها بعض الموظفين هدية مستحقة وآخرون حقا مكتسبا والإدمان عليها مُهلكة تقع الأوراق المالية التي يحصل عليها الموظف بعد إنجاز مهمة إدارية، في منزلة بين الحلال والحرام، أو بين الفعل الذي لا يعاقب عليه القانون، أو رشوة مقنعة تستجوب المتابعة في حالة تلبس. يطلق عليها البعض اسم “قهيوة”، نظرا لقيمتهاأكمل القراءة »
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