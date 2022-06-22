أســــــرة
التوتر يسرع شيخوخة جهاز المناعة
كشفت دراسة طبية أمريكية حديثة، أن ضغوط العمل والحياة اليومية، والتوتر والشعور بالقلق، يسرع من شيخوخة جهاز المناعة، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وكوفيد 19. وأوضحت الدراسة أن هناك بعض السلوكات المصاحبة للتوتر والقلق تضاعف التأثير السلبي على مناعة الجسم، وتشمل التدخين والعادات الغذائية غير الصحية.أكمل القراءة »
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