أســــــرة
تحذيرات من الإفراط في استهلاك الفواكه
أدهشور قال إن احتواءها على سكر الفريكتوز قد يسبب الإسهال قال محمد أدهشور، اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية، إن استهلاك الفواكه والخضر، يتربع على رأس التوصيات الغذائية لجميع المنظمات والهيآت الصحية الدولية من أجل صحة جيدة، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف والماء وأيضا سكر الفركتوز. وأوضح ادهشور أن ألوان الفواكه،أكمل القراءة »
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